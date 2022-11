La septième édition de la grève du chômage, organisée par l’association Territoires zéro chômeur de longue durée, se tient mardi 8 novembre 2022. Le but de cet événement symbolique devenu annuel ? Réclamer le droit à un emploi pour tous, tel qu’il est inscrit dans la Constitution. Et à cette occasion, ATD Quart Monde, dans un communiqué, rappelle son soutien à l’expérimentation TZCLD et à cette journée. Et invite à ne pas continuer de durcir les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi.