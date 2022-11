La ville de Marseille a présenté, lors du conseil municipal du vendredi 4 novembre 2022, la première partie d’un plan d’efficacité et de sobriété visant à réduire de 10 % sa consommation d’énergie en 2023, de 40 % d’ici à 2030 et de 60 % d’ici à 2050. Pour y parvenir, la collectivité mise sur la baisse des températures dans les bâtiments publics, sur la rénovation de son parc d’éclairage public, sur la réduction de moitié et sur le verdissement de son parc automobile ainsi que sur le recyclage de ses équipements informatiques.