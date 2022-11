Le directeur adjoint de la division de la production nucléaire d’EDF, Régis Clément, a dressé mardi 8 novembre 2022 un nouveau panorama du phénomène de corrosion sous contrainte sur l’ensemble du parc nucléaire et annoncé un objectif de standardisation et d’industrialisation des contrôles et de la réparation en 2023. Depuis la dernière expression publique du groupe, devant les parlementaires de l’Opecst, fin octobre, quatre réacteurs supplémentaires ont vu leur calendrier de retour sur le réseau modifié. EDF a mis sur pied une task force dédiée au passage de l’hiver.