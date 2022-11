Auvergne-Rhône-Alpes : un appel à manifestation d’intérêt pour la modernisation de l’offre de formation

La région Auvergne-Rhône-Alpes lance "un plan ambitieux en vue d’accélérer cette modernisation de l’appareil de formation, autour notamment de l’hybridation", indique-t-elle sur le site internet du campus région du numérique. Dans un premier temps, la région a sélectionné "les prestataires de services spécialisés dans la formation et la digitalisation, en capacité de conseiller et d’accompagner au changement les opérateurs de formation, sur les usages du numérique et […] les approches innovantes". Ensuite, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé, et sera ouvert jusqu’au 1er décembre 2022, pour identifier les structures de formation, OF , CFA et Ifsi , qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement. Ce dernier sera précédé d’un diagnostic des besoins, et portera sur la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions, pour un maximum de 30 jours d’intervention.