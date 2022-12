Aujourd’hui UMR commune à Sciences Po et au CNRS, le Ceri (Centre de recherches internationale) comptait lors de sa création en 1952, dans le contexte de la guerre froide, quatre ou cinq chercheurs dédiés à l’étude des relations internationales, "une discipline nouvelle venant des États-Unis, visant à étudier de façon non journalistique les relations entre États". Son directeur, le sociologue Alain Dieckhoff, retrace l’histoire de ce centre qui a célébré en novembre 2022 ses 70 ans avec aujourd’hui 55 chercheurs en activité, régulièrement sollicités pour leur expertise lors d’événements internationaux. Le directeur évoque par ailleurs les difficultés croissantes d’accès au terrain : "les frontières se sont fermées, des problèmes de sécurité se posent, il y a des pays dans lesquels les chercheurs ne vont plus."