En 2021-2022 nombreuses sont les décisions qui ont été rendues par la Cour de cassation sur les licenciements pour motif personnel. Dans ce Zoom, nous avons opéré une sélection des arrêts les plus marquants sur les motifs et la preuve du licenciement : Comment déterminer si le licenciement du salarié est ou non disciplinaire ? Comment le juge analyse t-il un licenciement fondé sur plusieurs motifs ? La faute grave commise pendant la mise à pied conservatoire peut-elle justifier le licenciement ? Des agissements de harcèlement approuvés par l’employeur, peuvent-ils justifier le licenciement pour faute grave ? L’état de santé du salarié peut-il constituer une circonstance atténuante de sa faute ? Un employeur peut-il s’appuyer sur des éléments couverts par le secret médical pour licencier un salarié ? L’employeur peut-il produire en justice des éléments du profil Linkedin d’un salarié ?