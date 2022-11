Philippe Dole, Igas honoraire, a remis le 8 novembre au ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, son rapport "Résoudre les tensions de recrutement : bilan de la démarche systémique engagée par six branches professionnelles". La mission préconise notamment de "consolider le dialogue" entre toutes les parties prenantes sur l’orientation et la formation initiale et continue. Les branches sont invitées à poursuivre le dialogue avec les instances de certification, à poursuivre la promotion de l’alternance à s’assurer de la réduction des abandons deformation.