Ce sont près de 12 % des établissements de l’académie de Clermont-Ferrand qui ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils étaient intéressés pour participer au dispositif "Notre école faisons-la ensemble" et 32 qui ont déjà organisé leur première concertation. Noura Orloff, chargée de mission Cardie et directrice adjointe de l’EAFC, et David Baduel, IEN, tous deux référents académiques pour ce dispositif, se disent "surpris par cet engouement". Dans un entretien à AEF le 15 novembre 2022, ils reviennent sur cet appel à projets "sans cahier des charges contraignant et sans calendrier", qui n’a suscité aucune résistance. S’ils seront vigilants à ce que dispositif ne creuse pas les inégalités entre établissements, ils observent pour le moment que toutes les typologies d’établissements et tous les territoires sont représentés. La première réunion du comité d’évaluation se tiendra en janvier 2023.