Selon l’enquête sur l’impact de la Transition écologique sur les métiers et les compétences de l’industrie à l’horizon 2025, publiée lundi 7 novembre 2022 par l’Observatoire compétences industries, 7 entreprises sur 10 n’ont pas ou peu mené d’actions de GPEC sur cette mutation, alors que 50 à 70 % des macrocompétences des métiers des achats et de l’ingénierie vont être impactées par exemple. Dans ce contexte, seuls 3 % des parcours inscrits au RNCP sont considérés comme "verts" et un quart ont été "verdis".