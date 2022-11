Le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, voté par la Chambre haute samedi 5 novembre 222, a été "bien enrichi" et "en est sorti équilibré". "Notre volonté est de respecter l’esprit du texte du Sénat et d’écouter tous les parlementaires qui souhaitent y contribuer", explique la députée Renaissance Laurence Maillart-Méhaignerie dans une interview accordée à AEF info, mardi 8 novembre. L’ancienne présidente de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale (2020-2022), nommée coordinatrice politique sur le texte, souhaite travailler sur le partage de la valeur et "simplifier" le dispositif sorti du Sénat qui permet aux élus de proposer des zones prioritaires de développement des projets. Elle ne "doute pas" parvenir à trouver des compromis avec des députés de tout bord politique, lors de l’examen en commission qui débutera le 21 novembre.