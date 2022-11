Installé vendredi 21 octobre, le CNR "climat et biodiversité" doit se décliner en six ateliers, qui "visent à venir alimenter la feuille de route de la planification écologique", indique le ministre de la Transition écologique, lors de l'installation, mardi 8 novembre 2022, de celui dédié aux transports. Au programme de cette première réunion, animée par le ministre délégué aux Transports, un diagnostic sur le secteur et une "séquence interactive" sur les leviers de décarbonation des mobilités. Les participants insistent sur la nécessaire "cohérence des messages" pour susciter des changements.