La Commission nationale sur "l’orientation des élèves de collèges et en lycées" de l’Afdet a publié, le 7 octobre 2022, un rapport intitulé "Pour la création au collège et au lycée d’un véritable espace d’orientation". Elle propose de "créer un espace dédié à l’orientation dans chaque collège et lycée" et de "mieux informer et former les enseignant sur les différents métiers et voies de formation". Une "plateforme de référence d’information sur les métiers et les formations" pourrait aussi être créée. Enfin, elle recommande de faciliter la coordination des actions régionales.