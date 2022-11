Selon une enquête publiée mardi 8 novembre 2022 par les médias d’investigation Disclose et Investigate Europe, la ministre de la Transition énergétique est "liée à une société créée par son père, en 2016, pour le compte de ses enfants mineurs. Baptisée Arjunem, l’entreprise familiale partage des intérêts financiers avec Perenco, numéro deux du pétrole en France, et détient plus d’un million d’euros dans des paradis fiscaux". Agnès Pannier-Runacher dément tout conflit d’intérêts. La HATVP va procéder à "des vérifications approfondies".