"Le 'testing' montre que des discriminations persistent dans l’accès à l’entretien d’embauche, y compris dans la fonction publique." Tel est l’enseignement du dossier du projet de rapport annuel 2022 sur l’état de la fonction publique soumis ce 8 novembre 2022 à l’avis du CCFP, dossier consacré cette année à la diversité et à l’égalité professionnelle et réalisé notamment par l’économiste Yannick L’Horty. Ces discriminations, en particulier celles liées à l’origine, se maintiennent entre 2015 et 2021. Le dossier analyse également les écarts de rémunération et le concours externe des IRA.