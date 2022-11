Les dialogues territoriaux organisés par les rectorats donneront chacun lieu à un rapport intermédiaire début 2023 et se termineront à la fin de l’année universitaire 2022-2023, informe une circulaire du MESR, le 3 novembre 2022. Ils doivent "créer et renforcer les synergies entre acteurs territoriaux" et "veiller à la coordination et à la complémentarité de l’ensemble des dispositifs et schémas directeurs stratégiques". Les éléments ayant une "portée nationale" seront intégrés aux travaux de Jean-Michel Jolion, dans le cadre de la concertation nationale sur la réforme des bourses et la vie étudiante.