Magalie Icher a été élue, par le conseil d’administration national de la FCPE réuni à Paris le 22 octobre, présidente de la FCPE. La désormais ex-présidente de la FCPE d’Ille-et-Vilaine remplace Eric Labastié, qui avait lui-même remplacé, début octobre 2022, les deux co-présidentes Carla Dugault et Nageate Belhacen. En outre, Moulay-Driss El Alaoui et Grégoire Ensel ont été élus vice-présidents, Florence Prudhomme secrétaire générale, Karine Dupuis et Abdelkrim Mesbahi secrétaires généraux adjoints, Ghislaine Morvan-Dubois trésorière et Denis Suire trésorier adjoint.