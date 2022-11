Dans une interview au Parisien publiée le 8 novembre 2022, le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, annonce la nomination de Véronique Bédague, directrice générale de Nexity, et de Christophe Robert, délégué général de la Fondation abbé Pierre, comme co-animateurs du Conseil national de la refondation sur le thème du logement. Lequel se réunira le 28 novembre, jour du lancement de l’atelier logement du CNR Climat et biodiversité (lire sur AEF info). "Nous poserons trois questions : comment redonner du pouvoir d’habiter' aux Français ; comment réconcilier le pays avec l’acte de construire et comment faire du logement l’avant-garde des transitions démographique et écologique", a précisé le ministre. Les invitations des membres du CNR logement seront lancées cette semaine, précise le ministère chargé de la ville et du logement à AEF info.