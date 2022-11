Lorsque plusieurs motifs de licenciement sont invoqués, la validité d’un seul peut suffire à justifier le licenciement

L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs personnels, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts. Lorsque la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement n’est pas établie, le licenciement du salarié demeure néanmoins justifié si l’insuffisance professionnelle, également invoquée, est établie et constitue une cause réelle et sérieuse. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2022.