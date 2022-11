"L’amélioration de la lisibilité de l’offre de formation et de certification dans le champ du sport" est l’un des axes d’une feuille de route pour l’insertion professionnelle par le sport signée par trois ministères le 7 novembre 2022, à Drancy. Le but est notamment de "créer des passerelles entre les diplômes et rationaliser l’offre grâce à la démarche de 'blocs de compétences' reconnus par les différents certificateurs (ministère des Sports, de l’Éducation nationale, Staps, branche professionnelle)". Un "Grenelle des emplois et des métiers du sport" sera organisé au premier semestre 2023.