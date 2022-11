Ouverte 7 jours sur 7 de 9 heures à 22 heures, la bibliothèque de Sciences Po Lille est l’un des bâtiments les plus fréquentés de l’université de Lille. "Nous accueillons un public omnivore issu de l’IEP mais aussi des campus SHS, santé et droit", explique Coline Blanpain, sa directrice, en faisant visiter le lieu début novembre 2022. "C’est l’un des seuls endroits à Lille où il est possible de travailler longtemps sans rien payer", souligne-t-elle. La jauge est passée l'an dernier de 200 à 350 places. Le lieu a été distingué par le grand prix Livres Hebdo des bibliothèques en octobre 2022.