Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a décidé de confier la mission de Haute-Fonctionnaire en charge de l’égalité des droits et de la diversité au sein du ministère à Sandrine Staffolini, actuellement adjointe à la sous-direction des compétences et des parcours professionnels au sein de la DGAFP, annonce un communiqué du 7 novembre 2022. Elle "portera la grande cause nationale du quinquennat et fera en sorte que celle-ci irrigue durablement l’ensemble de l’action publique".