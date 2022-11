PSE : un litige sur une fraude éventuelle au transfert obligatoire des contrats relève de la compétence du CPH

Du fait de la transformation et de la cessation d’activité d’une société, des salariés sont licenciés dans le cadre d’un PSE. Ils contestent leur licenciement au motif que leurs contrats de travail auraient dû être transférés au repreneur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La Cour de cassation précise, le 10 juin 2020, que ce litige relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.