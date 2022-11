Entre le 1er septembre 2021 et le 20 octobre 2022, 158 ménages reconnus prioritaires Dalo ont été menacés d’expulsion et signalés à la cellule "veille expulsions" du Haut comité pour le droit au logement. Un chiffre en deçà de la réalité, précise le secrétaire général du HCDL, René Dutrey, qui estime qu’ils seraient plutôt "plusieurs centaines". Plus de 71 % de ces ménages n’ont reçu "aucune proposition de relogement dans le parc social", déplore la cellule de veille, en rappelant que cela est contraire au droit au logement opposable et à plusieurs circulaires du ministère du logement.