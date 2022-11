Au Journal officiel des 8 et 9 novembre 2022 pour l’habitat et l’urbanisme

Taxe d’aménagement. Le décret n°2022-1412 du 7 novembre 2022 fixe les conditions d’exonération de taxe d’aménagement en application du 2° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts pour les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financés avec certaines aides de l’État. Il concerne les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financés au moyen de prêts aidés par l’État, soit les prêts locatifs aidés d’intégration et les prêts aidés...