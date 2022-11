La mise en œuvre de la réforme de la police nationale "est prévue pour le second semestre 2023", indique Grégory-Hugues Frély, chef du projet réorganisation de la police nationale à la DGPN dans une interview au Télégramme publiée lundi 7 novembre 2022. La mise en œuvre de la réforme commencera "en début d’année par la création des directions nationales" qui animeront les filières métiers et remplaceront les directions centrales, explique l’inspecteur général. Il évoque également la création de divisions au niveau départemental et d’une équipe zonale "dédiée" aux atteintes à la probité.