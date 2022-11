Dans un courrier adressé le 17 octobre aux agents des préfectures, des sous-préfectures et des secrétariats généraux communs, rendu public par plusieurs syndicats fin octobre, le ministre de l'Intérieur rappelle la volonté du gouvernement de recréer des emplois dans ces services déconcentrés. "Ce sont ainsi 349 emplois supplémentaires" qui seront déployés dans les services les plus en tension entre 2023 et 2027, dans le cadre du projet de loi de programmation et d’orientation du ministère de l’Intérieur, précise Gérald Darmanin.