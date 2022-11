Jeudi 10 novembre 2022, le CDG du Rhône et de la métropole de Lyon organise, "en partenariat avec le FIPHFP, le premier 'Job dating de la territoriale'", fait-il savoir le 3 novembre, dans un communiqué. "Plus de cinquante offres d’emploi" seront proposées par des collectivités pendant ce job dating, qui s’adresse "prioritairement à un public en situation de handicap", mais est ouvert à tous. Les candidats seront pré-sélectionnés et préparés par Pôle emploi, Cap Emploi, les missions locales et l’Adapt du Rhône. Ils "se présenteront démunis de leur CV. Le savoir-être du demandeur d’emploi, ses qualités et sa présentation seront la clé d’entrée du processus de recrutement". Les équipes de Pôle emploi et Cap emploi pourront informer les employeurs présents sur les actions de formation préalables à l’embauche. Le CDG mesurera l’impact de cette action sur l’intégration de candidats handicapés.