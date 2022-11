Plus de 90 % des entreprises du SBF120 "respectent la loi Copé-Zimmermann", qui impose aux sociétés cotées de respecter un quota minimum de 40 % de membres de chaque sexe au sein de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance. C’est l’un des enseignements de la 9e édition du Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF120, dont les résultats sont rendus publics par le ministère du Travail lundi 7 novembre 2022. Cette année, Sodexo, Mercialys et Nexity arrivent en tête du classement, suivies de Lagardère et Gecina.