L’Alliance des universités de recherche africaines et La Guilde des universités de recherche européennes annoncent une intensification de leur partenariat, après un sommet au Cap (Afrique du Sud) les 3 et 4 novembre 2022. À cette occasion, plus de 30 dirigeants d’universités d’Afrique et d’Europe "ont réfléchi à la manière de développer de nouveaux types de partenariats institutionnels qui renforceront la capacité de recherche à long terme des universités africaines" à partir d' "une vision à long terme de défis de recherche identifiés en commun présentant un caractère d’urgence partagé".