"Il est temps de tracer des lignes rouges autour du greenwashing", plaide ce mardi en marge de la COP 27 un groupe d’experts de haut niveau lancé en mars dernier par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Il préconise d’accompagner la reconnaissance de stratégies net zéro d’un certain nombre d’interdictions comme investir dans un nouvel approvisionnement en énergies fossiles, participer à la déforestation, ou encore se concentrer sur la réduction de l’intensité des émissions plutôt que sur les émissions absolues, et sur les scopes 1 et 2 en oubliant le troisième.