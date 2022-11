La décision de l'université de Bourgogne de quitter l’UBFC entraîne la suspension "avec effet immédiat" des versements prévus aux titres du PIA et de France 2030, indiquent le MESR et le SGI dans un courrier adressé aux établissements membres le 27 octobre 2022. "Nous souhaitons, écrivent-ils également, que vous nous présentiez un nouveau projet de coordination régionale robuste". Quatre des six membres de la Comue, auxquels s’associent les Arts et Métiers, présentent le 7 novembre un projet de Comue expérimentale, avec "de nouveaux partenaires". Ce nouveau regroupement se fera sans Burgundy School of business, qui quitte la Comue.