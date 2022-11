L’Opco 2i vient de publier son rapport d’activité 2021 qui met en exergue que 101 972 personnes ont bénéficié d’un contrat d’apprentissage, ou de professionnalisation ou de ProA en 2021, soit une progression de 35 % sur un an. La progression de l’alternance est très largement expliquée par l’augmentation du nombre de contrats d’apprentissage avec 75 280 apprentis (+33 %) et des contrats de professionnalisation (+18 % pour 16 162 bénéficiaires). Par ailleurs, dans le cadre de la convention "Relance industrie", 207 millions d’euros ont été engagés en 2021 pour former 153 400 salariés.