L’université Paris-Panthéon-Assas et l’Institut national de l’audiovisuel signent un partenariat, le 7 novembre 2022, "visant à préparer l’intégration de l’INA comme établissement-composante" de l’EPE, précise un communiqué. L’intégration de l’INA interviendra "dans les mois qui suivront" la transformation de l’EPE en grand établissement, laquelle est "prévue à partir de 2024", est-il précisé. Pour mémoire, cet EPE a été créé au 1er janvier 2022 et regroupe l’université Paris-II, l’Irsem et trois établissements-composantes : l’Efrei, l’Isit, le CFJ/école W, écoles privées labellisées Eespig.