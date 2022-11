Concours Avenir : l’ESTIC de Caen rejoint les sept écoles d’ingénieurs membres

L’ ESITC de Caen, école d’ingénieurs spécialisée dans le BTP, annonce le 11 septembre 2018 rejoindre le concours Avenir. Créé il y a 9 ans, ce concours est commun à maintenant huit écoles habilitées par la CTI , membres de la CGE , et en majorité qualifiées EESPIG . L’ESITC compte 520 élèves et, en plus de délivrer le diplôme d’ingénieur sous statut étudiant ou en apprentissage, propose deux mastères spécialisés "expert en écomatériaux et conception BIM", et "expert en ouvrages maritimes et portuaires".