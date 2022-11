"Le sport présente d’indéniables atouts pour repérer, mobiliser, former et insérer", estime le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques qui adopte, avec le ministère du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion et le ministère délégué en charge de l’Enseignement et la Formation professionnelle, une "feuille de route pour l’insertion professionnelle par le sport". Un "Grenelle des emplois et des métiers du sport" est annoncé pour le premier semestre 2023.