La fresque One Health a été inaugurée à Lyon le 3 novembre 2022. Parrainé par Benjamin Roche (IRD), ce jeu collaboratif a été élaboré grâce à la participation de membres du personnel et du corps enseignant de VetAgro Sup, avec une douzaine de leurs partenaires. Inspiré par la fresque du climat (1) et conçu dans le but de sensibiliser ses participants à la préservation des écosystèmes, il réunit 4 à 10 joueurs autour d’un animateur, et s’appuie sur 30 cartes pour "mieux agir afin de réduire les impacts environnementaux et sociaux des activités humaines".