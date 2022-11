Comment les effectifs titulaires des organismes de recherche ont-ils évolué entre 2014 et 2020 ? Au sein des six EPST, ils sont stables à l’Inserm et à l’IRD, tandis que l’Inrae accuse une baisse de 7 % des effectifs, si on les compare aux effectifs agrégés de 2014 de l’Inra et de l’Irstea, qui ont fusionné en 2020. Les techniciens ont diminué partout (-32 % au CNRS). Au profit, en général, des ingénieurs (+8 % au CNRS voire +10 % à l’IRD). Cas particulier, les ingénieurs diminuent à Inria (-6,5 %) ou stagnent à l’Ined, où ce sont les chercheurs qui augmentent (respectivement +7 % et +4,5 %).