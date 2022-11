Le Haut-commissariat aux compétences et le Secrétariat général pour l’investissement révèlent, lundi 7 novembre 2022, la liste des 62 lauréats de l’appel à projets Deffinum, lancé en juillet 2021. Parmi ces 62 projets, 12 ont été "redirigés" vers l’appel à manifestation d’intérêt sur les compétences et métiers d'avenir financé par la plan d'investissement France 2030, avec lequel Deffinum "est étroitement articulé". Deffinum est doté par l'État de 90 millions d'euros et les lauréats redirigés vers l’AMI CMA se partagent quant à eux 45 M€.