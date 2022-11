La cour administrative d’appel de Marseille annule et juge discriminatoire le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une contractuelle de son poste d’animatrice en centre de loisir au motif notamment de son manque de sincérité quant à ses aptitudes et compétences professionnelles. En effet, constate la CAA, l’employeur lui fait grief, en réalité, de ne pas l’avoir informé dès son embauche de la dyslexie et de la dyscalculie dont elle souffre. Les erreurs reprochées à l’agente sont dues à ces troubles qui n’ont donné lieu à aucune mesure d’adaptation, juge la cour.