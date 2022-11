Assurance chômage : la garantie de l’État pour les emprunts de l’Unédic est portée à 13 Md€

"Une deuxième tranche de garantie est accordée pour un encours maximum en principal de cinq milliards d’euros auquel s’ajoutent tous intérêts et frais y afférents", prévoit un arrêté du 30 juin 2021. "L’encours maximum en principal d’obligations émises par l’Unédic en 2021 bénéficiant de la garantie de l’État est ainsi porté au total à treize milliards d’euros." C’est le maximum autorisé par l’article 201 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. D’après les dernières prévisions de l’Unédic, "avec la réforme [entrant en vigueur au 1er juillet 2021] et sous l’hypothèse d’un 'retour à meilleure fortune' au 1er janvier 2022, le solde passerait de -12,0 Md€ en 2021 à -2,4 Md€ en 2022" avec un endettement s’établissant à -66,6 Md€ fin 2021 et à -69 Md€ en 2022 (lire sur AEF info).