La Fédération des entreprises de propreté, d’hygiène et services associés annonce le 7 novembre 2022 la signature d’un accord de revalorisation des salaires dans la branche pour 2023, avec quatre organisations syndicales (CGT, CFDT, FO et CFTC). Cette revalorisation est applicable en deux temps pour 2023 : une première augmentation de 2,9 % interviendra au mois de janvier, et une seconde de 2,5 % s’appliquera en juillet. La branche rappelle avoir revalorisé "plusieurs fois" en 2022 "les minima pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, avec une revalorisation globale atteignant +5,55 %".