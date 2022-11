"Les mathématiques sont une discipline d’excellence dans le paysage scientifique français." Toutefois, au regard du risque de déclassement qui menace la France, un "programme national pour les mathématiques à l’horizon 2030" pourrait être instauré, préconisent 16 experts invités par le HCERES à rédiger une "synthèse nationale et de prospective sur les mathématiques", publiée mercredi 9 novembre 2022. Ce programme, qui "s’appuierait sur les universités, les organismes et les écoles", doit "donner une forte impulsion à tous les laboratoires et départements de mathématiques de France".