"40 % de logements publics d’ici à 2035", dont 30 % de logements sociaux et 10 % de logements intermédiaires : c’est l’objectif fixé par la ville de Paris, dans sa "Stratégie logement" qui sera présentée du prochain conseil municipal, du 15 au 18 novembre, indique Ian Brossat, adjoint chargé du logement, au Journal du Dimanche le 6 novembre. La ville de Paris reprendra par ailleurs la compétence de contrôle et de sanction de l’encadrement des loyers à compter du 1er janvier 2023, et "nous n’hésiterons pas à frapper fort", prévient l’élu communiste.