Voici une sélection d’annonces à retenir de l’ouverture de la COP 27 et du sommet de haut niveau :Le plan d’investissement pour la transition énergétique juste en Afrique du Sud se précise3,1 Md$ sont consacrés aux systèmes d’alerte précoceLa "juste part" des États-Unis en matière de finance climat atteint 40 Md$2 000 milliards de dollars seront nécessaires chaque année à partir de 2030 aux pays en développement selon Nicholas SternPlusieurs partenariats sont lancés sur les forêts et l’éolien offshoreL’Australie et les nations du Pacifique candidatent pour la COP 31 de 2026