Par 320 voix pour et 5 contre, les sénateurs ont adopté en première lecture, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 novembre 2022, le projet de loi destiné à accélérer la production d’énergies renouvelables. Les élus ont notamment supprimé le "droit de veto" des maires sur les projets et précisé l’obligation d’équiper les parkings de panneaux photovoltaïques. Le texte sera examiné par les commissions des affaires économiques et du développement durable de l’Assemblée nationale durant la semaine du 21 novembre, avant un examen en séance publique prévu à partir du 5 décembre.