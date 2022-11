"Cities inspired by people" : tel est le thème auquel sera consacrée la onzième édition du congrès mondial "Smart city expo", qui se tient à Barcelone du 15 au 17 novembre 2022. L’événement réunira l’écosystème de l’innovation urbaine afin "d’esquisser un plan pour une planète urbanisée plus durable et plus vivable", indique l’organisateur, Fira Barcelona, à quelques jours de l’ouverture, annonçant la participation de "plus de 800 exposants, 700 villes et régions et 400 intervenants". En parallèle, se déroulera la deuxième édition de Tomorrow.Mobility, co-organisé l’EIT Urban Mobility.