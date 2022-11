Un rapport "accusatoire, partial et en grande partie erroné" : c’est en ces termes que Philippe Valentin, président de la CCI Lyon métropole Saint-Étienne Roanne, qualifie le rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de l’EM Lyon depuis 2016. Il s’agit d’un troisième rapport relatif à la gestion de l’EM Lyon, publié trois semaines après les deux premiers qui portaient sur l’AESCRA et la société Early makers group, dont AEF info s’était fait l’écho (lire ici et ici). La CRC émet de nombreuses critiques à l’encontre de la CCI sur son opération de transformation de l’EM Lyon en société commerciale, jugeant qu’elle "s’est faite au prix d’importants risques [...], qui n’ont pas tous été pris en compte par la CCI".