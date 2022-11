Hauts-de-France : une convention entre Akto et l’Agefiph pour l’insertion des personnes en situation de handicap

L’ Opco Akto et l’ Agefiph Hauts-de-France ont signé à Lille une convention de partenariat, début septembre 2022. Leur objectif est de "renforcer l’accès à l’emploi et de sécuriser les parcours professionnels des personnes en situation de handicap" dans les branches couvertes par Akto et "d’amplifier la mobilisation des entreprises". Des conventions du même type ont déjà été signées en Île-de-France, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, en Bourgogne-Franche-Comté, dans la Région Sud, en Corse et en Normandie. Akto et l’Agefiph ont déjà l’habitude de travailler ensemble dans les Hauts-de-France, ce qui a permis l’an dernier la signature de 149 contrats d’alternance par des travailleurs handicapés, le repérage de référents handicap dans une centaine d’entreprises ou encore la tenue d’une formation de remobilisation vers l’emploi pour une trentaine de personnes.