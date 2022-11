Vinci annonce le classement sans suite de la plainte déposée par Sherpa contre ses activités au Qatar

Le procureur de la République de Nanterre a classé sans suite la plainte déposée le 23 mars 2015 par Sherpa contre Vinci portant sur ses activités au Qatar, annonce l’entreprise le 6 février 2018. Elle rappelle ses actions pour "faire progresser en permanence les conditions de travail et de vie de ses salariés, au Qatar comme partout dans le monde". Elle cite l’ouverture de ses chantiers aux syndicats, ONG et journalistes pour "constater que les collaborateurs de sa filiale QDVC bénéficient d’un libre accès à leur passeport" et de temps de repos, ainsi que l’accord sur le droit des travailleurs au Qatar avec l’ IBB , signé en novembre 2017 ( lire sur AEF ). "Cette décision est sans surprise. Nous continuerons notre travail pour que lumière soit faite sur les faits dénoncés", réagit Sherpa qui annonce "déposer plainte avec constitution de partie civile afin de saisir un juge d’instruction".