États-Unis : la guerre anti-ESG ou le "chant du cygne" des anti-climat

La guerre contre les investissements ESG fait rage aux États-Unis. BlackRock et le projet de reporting climatique obligatoire de la SEC sont deux cibles de choix d’une nébuleuse mêlant Républicains, institutions financières et organisations liées aux énergies fossiles et/ou climatosceptiques. Mais le secteur financier prend conscience des risques liés au changement climatique et la pression des investisseurs pour évaluer l’action climatique des entreprises est forte. Pour les observateurs interrogés par AEF info, la transparence climatique et bel et bien sur les rails.